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Петухов Иван Афанасьевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.02.1800

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1800

Отец: Петухов Афанасий Терентьевич

Мать: Петухова Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Иродион Тимофеев Климовских
Бракосочетание
07.02.1817

Жена: Петухова Агафия Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818

Сын: Петухов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Петухова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1825

Сын: Петухов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Петухова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Петухов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Петухова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Петухов Яков Иванович

Мать ребёнка: Петухова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1852
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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