Петухов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1800
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1800
Крещение
03.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Иродион Тимофеев Климовских
Бракосочетание
07.02.1817
Жена: Петухова Агафия Петровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818
Сын: Петухов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Петухова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
16.07.1825
Сын: Петухов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Петухова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Петухова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Петухова Агафия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852