Петухова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Степанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Петухов Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
28.02.1800
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
13.02.1802
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич
Крещение
06.04.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Агриппина Афанасьевна
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1826