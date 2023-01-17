Петухова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Степанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Петухов Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.02.1800

Сын: Петухов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1802

Сын: Петухов Лука Афанасьевич

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.04.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805

Сын: Петухов Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Агриппина Афанасьевна

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Афанасий Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1826
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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