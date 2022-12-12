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Петухов Яков Афанасьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Петухов Афанасий Терентьевич

Мать: Петухова Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1825

Жена: Петухова Мавра Филипповна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Сарапульской округи Мостовинскаго приказа деревни Мелков крестьянин Петр Мерзляков
Рождение ребёнка
1830

Сын: Петухов Роман Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Мавра Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Петухова Мавра Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Петухов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Мавра Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Устина Яковлевна

Мать ребёнка: Петухова Мавра Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Петухова Мавра Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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