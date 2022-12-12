Петухов Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
03.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Сарапульской округи Мостовинскаго приказа деревни Мелков крестьянин Петр Мерзляков
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Петухова Мавра Филипповна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Петухова Мавра Филипповна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Петухов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Петухова Мавра Филипповна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Устина Яковлевна
Мать ребёнка: Петухова Мавра Филипповна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Петухова Мавра Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно