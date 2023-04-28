Шутов Максим Евсевиевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна
Рождение ребёнка
05.11.1799
Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна
Рождение ребёнка
01.04.1800
Дочь: Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Озерова Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Васса Сысоевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно