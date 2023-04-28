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Шутов Максим Евсевиевич

Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Шутов Евсевий Андреевич

Мать: Шутова Мавра Феофилактовна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шутов Исаак Максимович

Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Шутов Иван Максимович

Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1799

Сын: Шутов Козма Максимович

Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1800

Дочь: Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Озерова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шутов Гордей Максимович

Мать ребёнка: Шутова Васса Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Васса Сысоевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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