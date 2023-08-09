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Шутов Иван Максимович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Шутов Максим Евсевиевич

Мать: Шутова Васса Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1816

Жена: Шутова Екатерина Никоновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шутов Яков Иванович

Мать ребёнка: Шутова Екатерина Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно