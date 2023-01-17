Шутова (Щекотурова) Екатерина Никоновна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
18.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шутов Яков Иванович
Отец ребёнка: Шутов Иван Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно