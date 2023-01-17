Шутова (Щекотурова) Екатерина Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Щекотурова) Екатерина Никоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Щекотуров Никон Парфеньевич

Мать: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1816

Муж: Шутов Иван Максимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шутов Яков Иванович

Отец ребёнка: Шутов Иван Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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