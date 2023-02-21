Щекотуров Никон Парфеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотуров Никон Парфеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шутова Екатерина Никоновна

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Щекотуров Иван Никонович

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Татьяна Никоновна

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Щекотуров Николай Никонович

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Афанасия Никоновна

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Щекотуров Федор Никонович

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Екатерина Никоновна

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Щекотуров Иуда Никонович

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрона Никоновна

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Щекотуров Федор Никонович

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекотурова Анастасия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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