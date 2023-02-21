Щекотуров Никон Парфеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шутова Екатерина Никоновна
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Татьяна Никоновна
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Щекотуров Николай Никонович
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Афанасия Никоновна
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Щекотуров Федор Никонович
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Екатерина Никоновна
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрона Никоновна
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Щекотуров Федор Никонович
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно