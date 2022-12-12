Щекотуров Иван Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩекотуров Иван Никонович

Щекотуров Иван Никонович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Щекотуров Никон Парфеньевич

Мать: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1818

Жена: Щекотурова Анастасия Еремеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Сын: Щекотуров Харлампий Иванович

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Щекотуров Федор Иванович

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Щекотуров Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Щекотуров Петр Иванович

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Щекотуров Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close