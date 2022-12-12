Щекотуров Иван Никонович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
08.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Сын: Щекотуров Харлампий Иванович
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна
Рождение ребёнка
?.01.1834
Сын: Щекотуров Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Щекотурова Анастасия Еремеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850