Щекотурова (Турыгина) Анастасия Еремеевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Крещение
18.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Сын: Щекотуров Харлампий Иванович
Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович
Рождение ребёнка
?.01.1834
Сын: Щекотуров Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно