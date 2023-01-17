Щекотурова (Турыгина) Анастасия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотурова (Турыгина) Анастасия Еремеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Турыгин Еремей Трифонович

Мать: Турыгина Дарья Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1818

Муж: Щекотуров Иван Никонович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Сын: Щекотуров Харлампий Иванович

Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Щекотуров Федор Иванович

Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Щекотуров Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Щекотуров Петр Иванович

Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Щекотуров Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Щекотуров Иван Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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