Турыгина Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Щекотурова Анастасия Еремеевна

Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Наталья Еремеевна

Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Турыгин Петр Еремеевич

Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Турыгин Меркурий Еремеевич

Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.04.1802

Дочь: Матрона Еремеевна

Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1806

Дочь: Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1810

Дочь: Татаринова Елена Еремеевна

Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрона Еремеевна

Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Еремей Трифонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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