Турыгина Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Щекотурова Анастасия Еремеевна
Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Наталья Еремеевна
Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Турыгин Меркурий Еремеевич
Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович
Рождение ребёнка
03.04.1802
Дочь: Матрона Еремеевна
Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович
Рождение ребёнка
10.02.1806
Дочь: Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович
Рождение ребёнка
27.05.1810
Дочь: Татаринова Елена Еремеевна
Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрона Еремеевна
Отец ребёнка: Турыгин Еремей Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно