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Щекотуров Харлампий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Щекотуров Иван Никонович

Мать: Щекотурова Анастасия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Петровых Евдокия Харлампиевна

Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагия Харлампиевна

Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Щекотуров Иван Харлампиевич

Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Щекотуров Елизар Харлампиевич

Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анфиса Харлампиевна

Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Щекотуров Алексей Харлампиевич

Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Щекотуров Андрей Харлампиевич

Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекотурова Васса Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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