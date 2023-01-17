Щекотуров Харлампий Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Петровых Евдокия Харлампиевна
Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагия Харлампиевна
Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Щекотуров Иван Харлампиевич
Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Щекотуров Елизар Харлампиевич
Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анфиса Харлампиевна
Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Щекотуров Алексей Харлампиевич
Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Щекотуров Андрей Харлампиевич
Мать ребёнка: Щекотурова Васса Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно