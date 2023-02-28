(Щекотурова) Пелагия Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Крещение
04.02.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
14.02.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно