Щекотурова Васса Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотурова Васса Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Петровых Евдокия Харлампиевна

Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагия Харлампиевна

Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Щекотуров Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Щекотуров Елизар Харлампиевич

Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анфиса Харлампиевна

Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Щекотуров Алексей Харлампиевич

Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Щекотуров Андрей Харлампиевич

Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекотуров Харлампий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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