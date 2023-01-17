Щекотурова Васса Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Петровых Евдокия Харлампиевна
Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагия Харлампиевна
Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Щекотуров Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Щекотуров Елизар Харлампиевич
Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анфиса Харлампиевна
Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Щекотуров Алексей Харлампиевич
Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Щекотуров Андрей Харлампиевич
Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно