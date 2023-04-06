Петровых (Щекотурова) Евдокия Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
07.02.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1863
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Петровых Андрей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно