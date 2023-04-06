Петровых (Щекотурова) Евдокия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровых (Щекотурова) Евдокия Харлампиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Щекотуров Харлампий Иванович

Мать: Щекотурова Васса Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1862

Муж: Петровых Андрей Иванович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1863

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Петровых Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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