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Петровых Андрей Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Серюлев Иван Иванович

Мать: Серюлева Гликерия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1862

Жена: Петровых Евдокия Харлампиевна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1863

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Петровых Евдокия Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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