Серюлева Гликерия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Серюлев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Серюлев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Серюлев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Серюлев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Серюлев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Серюлев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно