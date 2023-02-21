Серюлева Гликерия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серюлева Гликерия Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Петровых Андрей Иванович

Отец ребёнка: Серюлев Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Серюлев Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Серюлев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Серюлев Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Серюлев Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Серюлев Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серюлев Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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