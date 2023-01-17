Щекотуров Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Щекотурова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Щекотуров Федор Федорович
Мать ребёнка: Щекотурова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Щекотуров Федор Федорович
Мать ребёнка: Щекотурова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Щекотуров Меркурий Федорович
Мать ребёнка: Щекотурова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1863
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Щекотурова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно