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Щекотуров Федор Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Щекотуров Иван Никонович

Мать: Щекотурова Анастасия Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Щекотурова Надежда Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Щекотуров Федор Федорович

Мать ребёнка: Щекотурова Надежда Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Щекотуров Федор Федорович

Мать ребёнка: Щекотурова Надежда Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1862

Сын: Щекотуров Меркурий Федорович

Мать ребёнка: Щекотурова Надежда Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.06.1863

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Щекотурова Надежда Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекотурова Надежда Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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