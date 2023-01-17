Щекотурова Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиМежду 1816 и 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шутова Екатерина Никоновна
Отец ребёнка: Щекотуров Никон Парфеньевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Щекотуров Никон Парфеньевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Татьяна Никоновна
Отец ребёнка: Щекотуров Никон Парфеньевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Щекотуров Николай Никонович
Отец ребёнка: Щекотуров Никон Парфеньевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Афанасия Никоновна
Отец ребёнка: Щекотуров Никон Парфеньевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Щекотуров Федор Никонович
Отец ребёнка: Щекотуров Никон Парфеньевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Екатерина Никоновна
Отец ребёнка: Щекотуров Никон Парфеньевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Щекотуров Никон Парфеньевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрона Никоновна
Отец ребёнка: Щекотуров Никон Парфеньевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Щекотуров Федор Никонович
Отец ребёнка: Щекотуров Никон Парфеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1821