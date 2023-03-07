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Щекотуров Николай Никонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Щекотуров Никон Парфеньевич

Мать: Щекотурова Анастасия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Щекотуров Харлампий Николаевич

Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щекотуров Иосиф Николаевич

Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Щекотуров Максим Николаевич

Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Щекотуров Павел Николаевич

Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Устина Николаевна

Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Щекотуров Илья Николаевич

Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекотурова Феврония Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1852
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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