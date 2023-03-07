Щекотуров Николай Никонович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1830
Сын: Щекотуров Харлампий Николаевич
Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щекотуров Иосиф Николаевич
Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Щекотуров Максим Николаевич
Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Щекотуров Павел Николаевич
Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Устина Николаевна
Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Щекотуров Илья Николаевич
Мать ребёнка: Щекотурова Феврония Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852