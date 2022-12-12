Щекотуров Харлампий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Степанида Харлампиевна
Мать ребёнка: Щекотурова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Щекотуров Федор Харлампиевич
Мать ребёнка: Щекотурова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Щекотуров Степан Харлампиевич
Мать ребёнка: Щекотурова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
25.05.1863
Дочь: Елена Харлампиевна
Мать ребёнка: Щекотурова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно