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Щекотуров Харлампий Николаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Щекотуров Николай Никонович

Мать: Щекотурова Феврония Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанида Харлампиевна

Мать ребёнка: Щекотурова Мария Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Щекотуров Федор Харлампиевич

Мать ребёнка: Щекотурова Мария Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Щекотуров Степан Харлампиевич

Мать ребёнка: Щекотурова Мария Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1863

Дочь: Елена Харлампиевна

Мать ребёнка: Щекотурова Мария Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекотурова Мария Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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