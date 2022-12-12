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Щекотурова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанида Харлампиевна

Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Щекотуров Федор Харлампиевич

Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Щекотуров Степан Харлампиевич

Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1863

Дочь: Елена Харлампиевна

Отец ребёнка: Щекотуров Харлампий Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекотуров Харлампий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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