Щекотурова (Чумакова) Феврония Филипповна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Чумаков Филипп Федорович
Мать: Чумакова Устина Сысоевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Щекотуров Харлампий Николаевич
Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щекотуров Иосиф Николаевич
Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Щекотуров Максим Николаевич
Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Щекотуров Павел Николаевич
Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Устина Николаевна
Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Щекотуров Илья Николаевич
Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно