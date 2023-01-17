Щекотурова (Чумакова) Феврония Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотурова (Чумакова) Феврония Филипповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Чумаков Филипп Федорович

Мать: Чумакова Устина Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Щекотуров Харлампий Николаевич

Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щекотуров Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Щекотуров Максим Николаевич

Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Щекотуров Павел Николаевич

Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Устина Николаевна

Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Щекотуров Илья Николаевич

Отец ребёнка: Щекотуров Николай Никонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекотуров Николай Никонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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