Щекотуров Иосиф Николаевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1854
Сын: Щекотуров Арсений Иосифович
Мать ребёнка: Щекотурова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Щекотуров Роман Иосифович
Мать ребёнка: Щекотурова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
24.05.1863
Дочь: Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Щекотурова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
24.05.1863
Сын: Щекотуров Константин Иосифович
Мать ребёнка: Щекотурова Параскева Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно