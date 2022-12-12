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Щекотуров Иосиф Николаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Щекотуров Николай Никонович

Мать: Щекотурова Феврония Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Щекотуров Арсений Иосифович

Мать ребёнка: Щекотурова Параскева Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Щекотуров Роман Иосифович

Мать ребёнка: Щекотурова Параскева Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.05.1863

Дочь: Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Щекотурова Параскева Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.05.1863

Сын: Щекотуров Константин Иосифович

Мать ребёнка: Щекотурова Параскева Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекотурова Параскева Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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