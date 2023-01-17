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Чумаков Филипп Федорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Чумаков Федор Павлович

Мать: Чумакова Фекла Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Петухова Мавра Филипповна

Мать ребёнка: Чумакова Устина Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Щекотурова Феврония Филипповна

Мать ребёнка: Чумакова Устина Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова Устина Сысоевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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