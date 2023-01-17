Чумаков Филипп Федорович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Чумаков Федор Павлович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Петухова Мавра Филипповна
Мать ребёнка: Чумакова Устина Сысоевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Щекотурова Феврония Филипповна
Мать ребёнка: Чумакова Устина Сысоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумакова Устина Сысоевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно