Чумакова Устина Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Устина Сысоевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Петухова Мавра Филипповна

Отец ребёнка: Чумаков Филипп Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Щекотурова Феврония Филипповна

Отец ребёнка: Чумаков Филипп Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Филипп Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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