Шутов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Шутов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Шутова Екатерина Трофимовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Шутова Екатерина Трофимовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шутов Илья Яковлевич
Мать ребёнка: Шутова Екатерина Трофимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шутов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Шутова Екатерина Трофимовна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Шутова Екатерина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно