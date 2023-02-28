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Шутов Яков Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шутов Иван Максимович

Мать: Шутова Екатерина Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Шутова Екатерина Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Шутова Екатерина Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шутов Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Шутова Екатерина Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шутов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шутова Екатерина Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шутов Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Шутова Екатерина Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Екатерина Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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