Шутова Екатерина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Екатерина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Шутов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Шутов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шутов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Шутов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шутов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шутов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шутов Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Шутов Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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