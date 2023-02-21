Шутова Екатерина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Шутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Шутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шутов Илья Яковлевич
Отец ребёнка: Шутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шутов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Шутов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Шутов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Яков Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно