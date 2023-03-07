Дьяков Федор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Дьяков Тимофей Иванович
Крещение
31.01.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.06.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1868
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Дьякова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
28.01.1870
Сын: Дьяков Александр Федорович
Мать ребёнка: Дьякова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
20.01.1874
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Дьякова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1875
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Дьякова Дарья Петровна
Крещение
15.12.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Меснаго священника жена Анфия Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дьякова Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьякова Дарья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно