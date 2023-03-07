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Дьяков Федор Тимофеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Дьяков Тимофей Иванович

Мать: Дьякова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.01.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.06.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1868

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Дьякова Дарья Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1870

Сын: Дьяков Александр Федорович

Мать ребёнка: Дьякова Дарья Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1874

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Дьякова Дарья Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1875

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Дьякова Дарья Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.12.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Меснаго священника жена Анфия Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Василий Федорович

Мать ребёнка: Дьякова Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Дарья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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