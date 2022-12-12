Дьякова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1868
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дьяков Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.01.1870
Сын: Дьяков Александр Федорович
Отец ребёнка: Дьяков Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.01.1874
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Дьяков Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.11.1875
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Дьяков Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дьяков Федор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно