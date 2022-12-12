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Дьякова Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1868

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дьяков Федор Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1870

Сын: Дьяков Александр Федорович

Отец ребёнка: Дьяков Федор Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1874

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Дьяков Федор Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1875

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Дьяков Федор Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Василий Федорович

Отец ребёнка: Дьяков Федор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Федор Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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