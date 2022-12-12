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Дьяков Александр Федорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1870

Отец: Дьяков Федор Тимофеевич

Мать: Дьякова Дарья Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.01.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Николай Иванов Мичков | Екатерина Евгеньева Лебедева
Смерть
Неизвестно
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