Дьяков Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения28.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1870
Отец: Дьяков Федор Тимофеевич
Мать: Дьякова Дарья Петровна
Крещение
31.01.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Николай Иванов Мичков | Екатерина Евгеньева Лебедева
Смерть
Неизвестно