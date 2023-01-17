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(Мичкова) Евдокия Степановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.03.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.03.1847
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
16.03.1847

Отец: Мичков Степан Козмич

Мать: Мичкова Екатерина Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.01.1861
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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