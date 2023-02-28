Мичков Петр Родионович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Крещение
06.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1830
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Мичкова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1834
Мать ребёнка: Мичкова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1835
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Мичкова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1835
Мать ребёнка: Мичкова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Мичкова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Устина Петровна
Мать ребёнка: Мичкова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Харитина Петровна
Мать ребёнка: Мичкова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Мичкова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Мичкова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мичков Петр Петрович
Мать ребёнка: Мичкова Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно