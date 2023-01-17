Мичкова Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1830
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович
Рождение ребёнка
12.08.1834
Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович
Рождение ребёнка
26.10.1835
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович
Рождение ребёнка
12.12.1835
Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Устина Петровна
Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Харитина Петровна
Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мичков Петр Петрович
Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно