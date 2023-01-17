Мичкова Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМичкова Феодосия Ивановна

Мичкова Феодосия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1830

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.08.1834

Сын: Мичков Василий Петрович

Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1835

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.12.1835

Сын: Мичков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Мичков Павел Петрович

Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Устина Петровна

Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Харитина Петровна

Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Мичков Максим Петрович

Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мичков Терентий Петрович

Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мичков Петр Петрович

Отец ребёнка: Мичков Петр Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Петр Родионович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close