Волков Георгий Петрович
Место рождения
Дата рождения13.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1880
Отец: Волков Петр Козмич
Мать: Волкова Анфиса Ивановна
Крещение
16.03.1880
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Иван Николаев Чумаков и крестьянская жена Агафия Антонова Глебова
Смерть
Неизвестно