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Волков Георгий Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1880

Отец: Волков Петр Козмич

Мать: Волкова Анфиса Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.03.1880
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Иван Николаев Чумаков и крестьянская жена Агафия Антонова Глебова
Смерть
Неизвестно
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