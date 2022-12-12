Бабикова (Старкова) Екатерина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Старкова) Екатерина Романовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Старков Роман Иванович

Мать: Старкова Марфа Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1816

Муж: Бабиков Григорий Титович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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