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Старков Тимофей Романович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Старков Роман Иванович

Мать: Старкова Марфа Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1804

Жена: Старкова Фекла Назаровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1804

Сын: Старков Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1807

Сын: Старков Захар Тимофеевич

Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Васса Тимофеевна

Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Старков Спиридон Тимофеевич

Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1816

Сын: Старков Меркурий Тимофеевич

Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Устина Тимофеевна

Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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