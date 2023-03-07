Старков Тимофей Романович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Старков Роман Иванович
Бракосочетание
11.02.1804
Жена: Старкова Фекла Назаровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1804
Сын: Старков Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна
Рождение ребёнка
29.03.1807
Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Васса Тимофеевна
Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Старков Спиридон Тимофеевич
Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна
Крещение
07.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1816
Сын: Старков Меркурий Тимофеевич
Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Устина Тимофеевна
Мать ребёнка: Старкова Фекла Назаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно