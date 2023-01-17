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Старков Андрей Тимофеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.12.1804

Дата смерти

17.01.1821

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1804

Отец: Старков Тимофей Романович

Мать: Старкова Фекла Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.12.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
17.01.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
17.01.1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Худобой
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