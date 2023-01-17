Старкова (Чайкина) Фекла Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Чайкина) Фекла Назаровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Чайкин Назар Петрович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1804

Муж: Старков Тимофей Романович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1804

Сын: Старков Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1807

Сын: Старков Захар Тимофеевич

Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Васса Тимофеевна

Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Старков Спиридон Тимофеевич

Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1816

Сын: Старков Меркурий Тимофеевич

Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Устина Тимофеевна

Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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