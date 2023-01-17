Старкова (Чайкина) Фекла Назаровна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Чайкин Назар Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1804
Сын: Старков Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович
Рождение ребёнка
29.03.1807
Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Васса Тимофеевна
Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Старков Спиридон Тимофеевич
Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович
Рождение ребёнка
?.01.1816
Сын: Старков Меркурий Тимофеевич
Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Устина Тимофеевна
Отец ребёнка: Старков Тимофей Романович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858