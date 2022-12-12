Жилин Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Жилин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Жилина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Жилина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Жилина Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилина Татьяна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно