Жилина Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Жилин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Жилин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Жилин Никифор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно