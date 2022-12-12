Жилина Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Жилин Никифор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Жилин Никифор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Жилин Никифор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Никифор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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