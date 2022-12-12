(Жилина) Екатерина Вавиловна
Место рождения
Дата рождения09.12.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1844
Отец: Жилин Вавил Иванович
Мать: Жилина Анна Иосифовна
Крещение
12.12.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно