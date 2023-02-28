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Жилин Василий Вавилович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.08.1843

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1843

Отец: Жилин Вавил Иванович

Мать: Жилина Анна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | священник Алексий Евдокимов Бердников
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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