Жилин Василий Вавилович
Место рождения
Дата рождения07.08.1843
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1843
Отец: Жилин Вавил Иванович
Мать: Жилина Анна Иосифовна
Крещение
08.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | священник Алексий Евдокимов Бердников
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850