Черепанова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Черепанов Михаил Егорович
Отец ребёнка: Черепанов Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Рябова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Черепанов Егор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно