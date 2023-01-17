Черепанова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Черепанов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Черепанов Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Рябова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Черепанов Егор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Егор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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