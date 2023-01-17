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Черепанов Михаил Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Черепанов Егор Андреевич

Мать: Черепанова Ирина Васильевна

Бракосочетание
22.02.1799

Жена: Черепанова Агриппина Андреевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1799

Сын: Черепанов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Черепанова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Черепанова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.1806

Сын: Черепанов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Черепанова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Черепанов Каллистрат Михайлович

Мать ребёнка: Черепанова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1816
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