Черепанов Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
22.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1799
Сын: Черепанов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Черепанова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Черепанова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
02.06.1806
Сын: Черепанов Никита Михайлович
Мать ребёнка: Черепанова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Черепанов Каллистрат Михайлович
Мать ребёнка: Черепанова Агриппина Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816