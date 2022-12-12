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Черепанов Павел Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.11.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1799

Отец: Черепанов Михаил Егорович

Мать: Черепанова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.02.1818

Жена: Черепанова Пелагия Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1819

Сын: Заводчиков Лазарь Павлович

Мать ребёнка: Черепанова Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Черепанова Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Заводчиков Федор Павлович

Мать ребёнка: Черепанова Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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