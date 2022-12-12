Черепанов Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.11.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1799
Крещение
11.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1819
Сын: Заводчиков Лазарь Павлович
Мать ребёнка: Черепанова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Черепанова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Заводчиков Федор Павлович
Мать ребёнка: Черепанова Пелагия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно