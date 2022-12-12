Заводчиков Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Крещение
02.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Ивана Леонтьева Бузилова дочь девица Анна
Крещение
26.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Вятской губернии Сарапульского уезда, Мостовинскаго удельнаго приказа, починка Опар крестьянин Антон Феодоров Ижбалдин
Крещение
04.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1852
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Заводчикова Агриппина Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853