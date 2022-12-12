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Заводчиков Федор Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Черепанов Павел Михайлович

Мать: Черепанова Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Ивана Леонтьева Бузилова дочь девица Анна
Крещение
26.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1850

Жена: Заводчикова Агриппина Никифоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Вятской губернии Сарапульского уезда, Мостовинскаго удельнаго приказа, починка Опар крестьянин Антон Феодоров Ижбалдин
Крещение
04.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1852

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Заводчикова Агриппина Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1853
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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