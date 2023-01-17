Заводчикова (Климовских) Агриппина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
03.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Вятской губернии Сарапульского уезда, Мостовинскаго удельнаго приказа, починка Опар крестьянин Антон Феодоров Ижбалдин
Рождение ребёнка
05.03.1852
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Заводчиков Федор Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно