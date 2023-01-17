Заводчикова (Климовских) Агриппина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова (Климовских) Агриппина Никифоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Климовских Никифор Иванович

Мать: Климовских Матрона Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1850

Муж: Заводчиков Федор Павлович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Вятской губернии Сарапульского уезда, Мостовинскаго удельнаго приказа, починка Опар крестьянин Антон Феодоров Ижбалдин
Рождение ребёнка
05.03.1852

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Заводчиков Федор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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