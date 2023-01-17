(Заводчикова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения05.03.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1852
Крещение
07.03.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводской солдатки Матроны Никифоровой Широковой дочь Анфиса Миронова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно