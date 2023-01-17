(Заводчикова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заводчикова) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.03.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1852

Отец: Заводчиков Федор Павлович

Мать: Заводчикова Агриппина Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.03.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводской солдатки Матроны Никифоровой Широковой дочь Анфиса Миронова
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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