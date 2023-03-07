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(Рябова) Ирина Никоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.05.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1843

Отец: Рябов Никон Саввич

Мать: Рябова Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.05.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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