Волков Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Волков Василий Маркович
Мать: Волкова Евдокия Ивановна
Крещение
16.05.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна
Крещение
18.07.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.08.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1852
Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Феоктиста Егоровна
Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна
Рождение ребёнка
16.01.1855
Сын: Волков Иван Егорович
Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Волков Ефим Егорович
Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна
Рождение ребёнка
29.03.1859
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно