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Волков Георгий Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Волков Василий Маркович

Мать: Волкова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.05.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.07.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.08.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1852

Сын: Волков Степан Егорович

Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Феоктиста Егоровна

Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.01.1855

Сын: Волков Иван Егорович

Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Волков Ефим Егорович

Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1859

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Волкова Акилина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Акилина Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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